مسيرة حاشدة في صعدة تحت شعار “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”

شهدت مدينة صعدة، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة تحت شعار “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”، في موقف يعبّر عن حجم الالتفاف الشعبي حول الخيارات التي يتخذها قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والقوات المسلحة اليمنية، في مواجهة الحصار والعدوان الأمريكي-السعودي.

وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة الصمود حتى رفع الحصار واستعادة الحقوق والسيادة الوطنية، كما رددوا في المسيرة هتافات وشعارات أكدت أن استمرار الحصار المفروض على اليمن لن يمر دون رد، وأن معادلة “الحصار بالحصار” تمثل حقاً مشروعاً في مواجهة الإجراءات التي تستهدف الشعب اليمني منذ سنوات.

وشدّدت شعارات المشاركين على أن الحصار السعودي يأتي في سياق خدمة المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة، مجدّدة التأكيد على وحدة الموقف الشعبي تجاه مختلف قضايا الأمة.

وعبّر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب العراقي، مقدمين التعازي لأسر ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت فصائل المقاومة، مشيرين إلى أن ما تتعرض له شعوب المنطقة يمثل امتداداً لمشروع واحد يستهدف قوى المقاومة والاستقلال في المنطقة.

المصدر: يونيوز