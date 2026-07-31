بيرم: المقاومة خيار وجودي ولن تكسر الضغوط إرادة شعبها

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن المقاومة تمثل خياراً وجودياً في مواجهة الاحتلال، مشدداً على أن الضغوط السياسية والعسكرية والإعلامية لن تنجح في كسر إرادة شعبها أو النيل من دورها في الدفاع عن لبنان.

وجاء كلام بيرم خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة عدلون، حيث اعتبر أن المشروع الإسرائيلي يسعى إلى إخضاع لبنان والمنطقة، مؤكداً أن المقاومة قدمت تضحيات كبيرة دفاعاً عن سيادة الوطن.

وأشار إلى أن المقاومة لطالما دعت إلى قيام دولة قوية وقادرة تحمي شعبها وتصون سيادتها، معتبراً أن المطالبة بإصلاح أداء الدولة لا تتعارض مع التمسك بها.

وختم بالتأكيد أن الحملات التي استهدفت المقاومة تندرج ضمن مشروع لإضعاف لبنان، مشدداً على أن المقاومة ستواصل أداء دورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن البلاد.

المصدر: موقع المنار