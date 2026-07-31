من إعلام العدو | زيارة نتنياهو إلى واشنطن تحت المجهر

لم يخرج كل شيء من المكتب البيضاوي، حيث التقى نتنياهو ودونالد ترامب هذا الأسبوع ، بحضور جميع مساعدي الرئيس (الضروريين وغير الضروريين)، في أحد أقصر الاجتماعات في التاريخ. وما خرج لم يكن محمودًا. لا أذكر مثل هذه الإهانة لرئيس وزراء إسرائيلي في واشنطن، حتى في أحلك أيام نتنياهو مع باراك أوباما . لم يستقبله أحد في المطار. لم تُفرش سجادة حمراء. لا صحفيون، لا كاميرات، لا مؤتمر صحفي، ولا فرصة لالتقاط الصور.



دخل نتنياهو البيت الأبيض كاللص في الليل، من الباب الخلفي، وغادره من هناك. آمل ألا يكون قد أحضر أكياس الغسيل معه. فبدلاً من التقاط الصور، كانت هناك فرص عديدة للإذلال، ولم يفوّت ترامب أيًا منها: “لن يملي عليّ أحد ما أبيعه ولمن”، قال بعد أن سمع نتنياهو يعارض بيع طائرات إف-35 لتركيا، وقال أيضًا: “لست بحاجة لأن يُطلعني على معلومات استخباراتية عن جبل الفأس”، بعد أن سمع أن نتنياهو سيأتي بمعلومات استخباراتية عن جبل الفأس في إيران.



كان الاجتماع قصيرًا، ولم يتضمن أي حوارات ثنائية. وحضر الاجتماع منتقدو نتنياهو، نائب الرئيس جيه. دي. فانس ومستشاره ستيف ويتكوف . ويُحسب لنتنياهو، وفقًا للتقارير، أنه تصرف بحكمة هذه المرة: فلم يطالب الرئيس بالتحرك، ولم يُلمّح إلى شنّ هجوم، ولم يُطلق العنان لنظريات وتصريحات جوفاء كما فعل سابقًا. بل تصرف بحذر شديد، لعلمه أن من يستمعون إليه سيسارعون إلى اتهام وسائل الإعلام الأمريكية بأنه يحاول، مرة أخرى، جرّ الرئيس إلى مغامرة.



اكتفى نتنياهو بعرض الخيارات والسيناريوهات المختلفة، تاركًا القرار لترامب. هذا تصرف حكيم وصحيح، لكنه جاء متأخرًا. لا يوجد طفل في أمريكا لا يعتقد أن “إسرائيل” جرّت ترامب قسرًا إلى المغامرة الإيرانية.



لا يوجد طفل في أمريكا، باستثناء ربما طفلنا الذي يقضي وقته في ميامي(يائير نتنياهو)، يعتقد أن هذه المغامرة كانت ناجحة. من جهة أخرى، هذه مغامرة حياتنا. إن لم تنجح، فمن المحتمل أن تكون قد انقلبت ضدنا. علينا أن نواصل الدعاء، لأن الأمر لم ينتهِ بعد. إذا سقط النظام الإيراني في نهاية المطاف، أو تم تدمير البرنامج النووي الإيراني، فسيكون ذلك أعظم من كل شيء. للأسف، يبدو هذا ضربًا من الخيال الآن.



على الصعيد الاستراتيجي، نعجز عن التوصل إلى قرار في جميع المجالات. حماس لا تزال صامدة، وحزب الله بعيد كل البعد عن نزع سلاحه، وفي إيران، أجلنا البرنامج النووي قليلاً، لكنها لا تزال تتفاوض مع الأمريكيين بشأن مضيق هرمز، وليس بشأن الأسلحة النووية إطلاقاً، وكل هذا في حين أن موقف “إسرائيل” في أدنى مستوياته على الإطلاق، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها. لذلك، من منظور استراتيجي، نفتقد إلى الخطوة الحاسمة. لقد استثمرنا طاقة حركية هائلة، وحصلنا في المقابل على طاقة كامنة، وعلى عكس قوانين الفيزياء، فإننا نهدر هذه الطاقة، وهذا أمر مؤسف.

“بن كاسبيت – معاريف”

المصدر: اعلام العدو