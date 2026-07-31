مقتل 15 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة إسبانيا

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بالعثور على جثث 15 شخصا، يُعتقد أنهم كانوا يحاولون السباحة من المغرب إلى مدينة سبتة اليوم الخميس.

وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن “الحرس المدني في سبتة عثر على جثث ستة أشخاص آخرين خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا الذين عُثر عليهم في المدينة الإسبانية وسط تدفق هائل من المهاجرين من المغرب إلى 15 شخصا”.

وذكرت الوكالة أنه تم نقل جميع الجثث إلى وحدة تابعة للحرس المدني لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة بدقة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن 7 أشخاص على الأقل غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحل المدينة.

وتشهد مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين القادمين من المغرب، حيث يحاول كثير منهم الوصول إلى المدينة سباحة أو سيرا على الأقدام، الأمر الذي أدى إلى ضغوط كبيرة على الخدمات المحلية وقدرتها على استقبال الوافدين وإيوائهم.

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية “إي إف إي” قد أفادت في وقت سابق بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال الأيام العشرة الماضية تراوح بين 1500 و2000 شخص، وهو ما تجاوز الطاقة الاستيعابية لمرافق الاستقبال في المدينة.

ولم تصدر السلطات الإيطالية إعلانا رسميا بشأن اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، فيما استندت المعلومات الواردة إلى ما نقلته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” عن مصادر مطلعة.

المصدر: روسيا اليوم