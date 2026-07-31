السعودية | مشاهد جديدة تظهر أضرارا بالغة في أجزاء حيوية من مجمع بقيق النفطي اثر استهدفه من القوات اليمنية

أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة اليوم الخميس لمجمع بقيق النفطي، شرق السعودية، أنّ الأضرار امتدت إلى مناطق متعددة من المصفاة، التي تعرّضت لهجوم يمني مطلع الاسبوع الجاري، ضمن معادلة الحصار بالحصار.

وكانت المشاهد الاوّلية، أظهرت أنّ الأضرار اقتصرت على أوعية الضغط، ولكنّ المشاهد الجديدة تظهر أنّ الوضع أسوأ مما أظهره التقييم الأولي. ومن المرجح الآن أن يظل مجمع بقيق خارج الخدمة مدة أطول من المتوقع.

وكانت صور التقاطها قمر الأقمار الصناعية “سنتينل-2” نشرتها شبكة “بلومبيرغ”، أمس الاربعاء، أظهرت اندلاع حرائق وتصاعد ألسنة أعمدة من داخل معمل بقيق شرق السعودية، وهو المنشأة المركزية الكبرى القادرة على معالجة نحو 7 ملايين برميل من النفط يوميا.

وأظهرت الصور أضرارا بالغة طالت أجزاء حيوية من المنشأة النفطية جراء الضربات المباشرة القادمة من اليمن، وذلك رغم المحاولات الرسمية للتكتم على حجم الخسائر الميدانية والهندسية التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة.

بدوره، نشر موقع “سوار أطلس” اليوم الثلاثاء، صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لآثار استهداف المسيّرات اليمنية مصفاة بقيق شرق السعودية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة، أضراراً لحقت بالعديد من خزانات تخزين الغاز في مصفاة بقيق السعودية. كما اظهرت أغطية تبريد بيضاء وسوداء فوق خزانين لمنع انتشار الغاز.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في بيان الاثنين الماضي، استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيّرة، موضحة ان ذلك جاء رداً على اختراق المسيّرات السعودي للأجواء اليمنية.

المصدر: وكالة يونيوز