الذهب يتراجع متأثرا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم.



وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.17% إلى 4090.17 دولار للأونصة.



فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.83% إلى 4033.93 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات مما ⁠زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.



وقالت المحللة في بنك “إيه إن زد” سوني كوماري: “العوائد هي نتيجة ثانوية لتوقعات أسعار الفائدة، وإذا توقعت السوق أن مخاوف التضخم ستترجم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فسترتفع العوائد”، وهذا يضغط على الذهب.



وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في حين أعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش التأكيد على التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.



وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فقد ‌يفقد جاذبيته ⁠كأصل لا يدر عائدا عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

المصدر: رويترز