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وفد من حزب الله زار الرئيس ميشال عون: لبنان التزم باتفاق وقف إطلاق النار وعلى العدو تنفيذ التزاماته

زار وفدٌ قيادي من حزب الله، يوم الإثنين، الرئيس العماد ميشال عون، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة آخر التطورات.

وضمّ الوفد عضوي كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبين علي فياض ورائد برو، وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمد الخنسا.

وبعد اللقاء، تحدث فياض حيث قال “شرحنا وجهة نظر الحزب، وقدمنا تقييمًا عامًا للمجريات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، واطلعنا أيضًا على وجهة نظر الجنرال حول مختلف المسائل”، وتابع “أكدنا الانفتاح على المعالجة من خلال القرار 1701، والالتزام بوقف إطلاق النار”.

وشدد فياض على أنه “يجب الالتزام بتراتبية الإجراءات التي وردت أصلًا في البيان الوزاري، وخطاب القسم، والورقة اللبنانية التي قُدمت إلى الوسيط الأميركي”، وأكد أن “الخطوة الأولى يجب أن تكون انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وهي خطوات لا يمكن تجاوزها للانتقال إلى بحث أي موضوع آخر”.

ولفت فياض إلى أن “لبنان التزم بالاتفاق، بينما الطرف الآخر لم يلتزم، واليوم هناك محاولة لتجاوز هذا الاتفاق”، ودعا إلى “تماسك الموقف اللبناني، والثبات عند أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية”.

المصدر: موقع المنار