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    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة وأي تدخل سيواجه برد

      أعلن حرس الثورة الإسلامية أن القوات البحرية التابعة له تواصل السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن أي تدخل خارجي في حركة الملاحة داخل المضيق سيُواجه برد، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.

      وقال الحرس إن ناقلتي نفط حاولتا، ليل أمس، الخروج عبر مسار وصفه بـ”غير الآمن” جنوب مضيق هرمز، مضيفاً أن حريقاً اندلع في إحدى الناقلتين، ما أدى إلى عودتهما عن المسار.

      وأكد البيان أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات البحرية الإيرانية، معتبراً أن أي تدخل من قوات أجنبية في المنطقة “غير مقبول”، ومشدداً على أن أي اعتداء سيقابل برد.

      كما حذر حرس الثورة الدول التي قال إنها تقدم دعماً للأطراف المعادية، داعياً إياها إلى “تصحيح سلوكها”، ومؤكداً أن استمرار ما وصفه بالتدخلات والتهديدات الأمريكية في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأوضاع، وأن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون ممكنة ما دامت تلك التدخلات مستمرة، بحسب البيان.

      المصدر: موقع المنار

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