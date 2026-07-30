قائد الجيش في عيد المؤسسة الـ81: مستمرون في أداء الواجب رغم التحديات والاحتلال يعيق الانتشار في الجنوب

وجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة العيد الحادي والثمانين للجيش اللبناني، مؤكداً مواصلة المؤسسة العسكرية أداء مهامها الوطنية رغم التحديات الأمنية والإمكانات المحدودة.

وأشار هيكل إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في ضبط الحدود الشمالية والشرقية، ومراقبة الحدود البحرية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، إضافة إلى استكمال انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة وبما ينسجم مع الثوابت الوطنية، والعمل على تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، والاستعداد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة تعرقل جهود المؤسسة العسكرية.

وشدد على أن حجم المسؤوليات يتطلب تعزيز قدرات الجيش ودعمه، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، معتبراً أن دعم المؤسسة العسكرية يشكل استثماراً في استقرار لبنان وأمن المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تطوير القدرات الذاتية للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء.

وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين بالتقدير لما يبذلونه من جهود في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً حرص القيادة على الحفاظ على حقوقهم ومواصلة المطالبة بإقرار الحقوق التي تليق بتضحياتهم وتضحيات عائلاتهم.

وأكد أن قوة الجيش تنبع من وحدته والتفاف اللبنانيين حوله، داعياً العسكريين إلى التمسك بقسمهم ومواصلة أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية ستبقى الضامن للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جرّ البلاد إلى الفتنة.

المصدر: الموقع الرسمي للجيش اللبناني