خليل الحية يزور أنقرة التي تؤكد أن جرائم تل أبيب على أجندة المجتمع الدولي

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان، الحية بمناسبة انتخابه في منصبه الجديد متمنيا له التوفيق.

واستعرض الحية خلال اللقاء الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كثفت أنشطة الاستيطان غير القانونية واعتداءاتها على المقدسات في القدس.

وأكد الحية أن حركة حماس تواصل انتهاج موقف بناء في مفاوضات السلام.

كما أطلع الجانب التركي على مستجدات جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، جدد فيدان تأكيده دعم تركيا الثابت للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأفاد بأن تركيا تواصل العمل على إبقاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات، على أجندة المجتمع الدولي، كما تواصل بذل كافة الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد فيدان، استمرار دعم تركيا لعملية السلام في غزة، معربا عن تقديره للدور الذي تؤديه حركة حماس في هذا المسار.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية الأخرى.

المصدر: روسيا اليوم + وكالات فلسطينية