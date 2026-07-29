رئيس الوزراء العراقي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي ويدين الاعتداء السعودي – الأمريكي

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، مقر هيئة الحشد الشعبي، موجهاً بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، حيث التقى رئيس الهيئة وعدداً من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها”.

ووفق البيان فقد “استمع الزيدي إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات”.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة- حسب البيان بـ”تكريم عوائل الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم، بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك”.

وكان الزيدي ترأس اجتماع لمجلس الأمن الوطني في العراق، ودان الاعتداء السعودي – الأمريكي، الذي طال اليوم الأربعاء مقرّات لهيئة الحشد الشعبي، وأقّر خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد.

وعبر المجلس عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي في ما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية.

وقرر مجلس الامن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار.

المصدر: يونيوز