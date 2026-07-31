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    لبنان

    الرئيس بري عن تفجيرات العدو: ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والإستسلام لوقائعه

      علّق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة على التفجيرات التي نفذتها قوات العدو الإسرائيلي واستهدفت فيها امس الخميس محيط قلعة الشقيف وبلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وحداثا وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية المحتلة.

      وقال الرئيس بري “إرتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات، وبلغت 3,8 درجات على مقاييس مراصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولا إلى تخوم العاصمة بيروت، إرتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران ، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر”.

      واضاف الرئيس بري “ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والإستسلام لوقائعه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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