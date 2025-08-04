الإثنين   
   04 08 2025   
   10 صفر 1447   
   بيروت 11:43
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    عربي وإقليمي

    أبو عبيدة: لا نتعمد تجويع أسرى العدو لكنهم يأكلون مما يأكل أبناء شعبنا

    أعلن الناطق باسم “كتائب القسام” ابو عبيدة ان “المقاومة مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلبٍ للصليب الأحمر بإدخال أطعمةٍ وأدويةٍ لأسرى العدو الاسرائيلي”.

    واضاف أبو عبيدة في تصريح له “نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعيٍ ودائمٍ لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق قطاع غزة ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى”.

    وتابع ابو عبيدة ان “كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا ولن يحصلوا على امتيازٍ خاص في ظل جريمة التجويع والحصار”.

    المصدر: قناة المنار