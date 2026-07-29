قصف ونسف وتجريف بتجدد خروقات الاحتلال الاسرائيلي في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر فلسطينية “بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”، وتابعت “نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط مدرسة أبو تمام شرقي بلدة بيت لاهيا، وأطلقت قنابل إنارة في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي جباليا شمالي القطاع”، واضافت “قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات”.

وأشارت المصادر الى ان “زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار قبالة خان يونس، في حين شهدت مواصي مدينة رفح إطلاق نار مكثفًا من آليات الاحتلال تزامنًا مع عمليات تجريف واسعة نفذتها الآليات في المنطقة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1207 شهداء، إضافة إلى 3914 مصابا، إلى جانب تسجيل 803 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,333 شهداء و174,023 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام