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القسام: مستعدّون للتجاوب مع طلبات الصليب الأحمر لإدخال الطعام لأسرى العدو وفق شروط إنسانية عادلة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، “أبو عبيدة”، استعداد الكتائب للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب يقدّمه الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء إلى أسرى العدو.

وأشار أبو عبيدة إلى أن هذا التجاوب مشروط بفتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم، بما يضمن مرور الغذاء والدواء إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق قطاع غزة، إضافة إلى وقف الطلعات الجوية المعادية بكل أشكالها خلال أوقات تسلّم الطرود المخصّصة للأسرى.

وشدد على أن كتائب القسام لا تتعمّد تجويع الأسرى، موضحًا أنهم يتناولون من الطعام نفسه الذي يحصل عليه مجاهدو المقاومة وسائر أبناء الشعب الفلسطيني، ولن يُمنحوا أيّ امتياز خاص في ظلّ جريمة التجويع والحصار المستمر.

المصدر: موقع المنار