عون يبحث مع وزراء ونواب ومسؤولين تطورات البلاد والعلاقات اللبنانية–العراقية

استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وزيري الاتصالات شارل الحاج والطاقة والمياه جو الصدي، حيث جرى عرض آخر التطورات، إضافة إلى نتائج الزيارة التي قام بها الوزيران إلى العراق، وما تخللها من لقاءات أكدت عمق العلاقات اللبنانية–العراقية وسبل تعزيزها، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاتصالات.

كما استقبل عون السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتم البحث في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الإطار النيابي، التقى رئيس الجمهورية النائب ملحم رياشي، الذي أكد دعم القوات اللبنانية للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، كما استقبل النواب وضاح الصادق، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي وياسين ياسين، حيث تناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة.

ومن زوار قصر بعبدا أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، حيث جرى البحث في أوضاع العمال ومطالبهم، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر: موقع المنار