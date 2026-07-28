العميد ابن الرضا: خطوط إنتاج الصناعات الدفاعية أكثر نشاطًا من السابق

اكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا ان”خطوط إنتاج الصناعات الدفاعية أكثر نشاطًا من السابق”.

واضاف:”تطوير قدرات الدفاع الجوي والدفاع البحري يُعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الدفاع”.

وقال :”يجب أن نخوض المواجهة متقدمين على حافة التكنولوجيا، وأن نتحرك دائمًا بخطوة تسبق العدو”.

معتبرا ان ” كل مسألة تُرصد في ساحة المعركة ينبغي أن تتحول، في أقصر وقت ممكن، إلى حل تكنولوجي، ومنتج عملياتي، وقدرة دفاعية”.

واضاف:” الذين كانوا يظنون أن استهداف المراكز الدفاعية الاستراتيجية سيؤدي إلى شلّ الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يواجهون اليوم واقعًا مختلفًا تمامًا”.

واكد ان” خطوط الإنتاج باتت أكثر نشاطًا من ذي قبل، والتقنيات أكثر تطورًا، وإرادة الخبراء والعلماء الإيرانيين في بناء مستقبل القدرات الدفاعية للبلاد أصبحت أكثر رسوخًا”.

المصدر: مواقع