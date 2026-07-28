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    لبنان

    “الجبهة القومية”: تكليف شاكر البرجاوي بمهام أمانة السر تعزيزا للعمل المشترك في المرحلة المقبلة

      عقدت “الجبهة القومية” في لبنان اجتماعاً الثلاثاء في بيروت، ناقشت في خلاله الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة على الساحة اللبنانية والإقليمية، اضافة الى عدد من القضايا الوطنية.

      وأوضح بيان صدر عن المجتمعين انه “تم الاتفاق بالإجماع على تكليف رئيس التيار العربي السيد شاكر البرجاوي، بتولي مهام أمانة سر الجبهة القومية، بما يعزز العمل المشترك ويفعّل دور الجبهة في المرحلة المقبلة”.

      وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون “مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا الوطنية، بما يخدم أهداف الجبهة ويعزز حضورها في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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