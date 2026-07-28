الشيخان عبد الرزاق والقطان: لصون الوحدة الوطنية والإسلامية بمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد لبنان

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الثلاثاء رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، وبحثا في مستجدات الأوضاع السياسية والتطورات الداخلية والإقليمية، وشددا على “صون الوحدة الوطنية والإسلامية لمواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد لبنان”.

وبعد اللقاء، أكد الشيخ القطان على “وجوب صون الوحدة الوطنية والإسلامية في هذه الأوقات العصيبة”، وشدد على أن “لبنان لا يُحكم إلا بالشراكة والعيش المشترك”، ودعا “اللبنانيين إلى مزيد من التلاحم والتضامن في مواجهة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الأرض والشعب والمقدرات”.

وطالب الشيخ القطان “السلطة في لبنان بالتراجع عن أي قرارات من شأنها منح مكتسبات للعدو الإسرائيلي”، وأكد أن “لبنان سيبقى قوياً بشعبه وجيشه ومقاومته، ولن يكون مستعمرة لأحد”، وحث “مؤسسات الدولة ووزاراتها على تحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما في المناطق التي تعاني حرماناً متفاقماً مثل عكار والبقاع والجنوب والجبل وبيروت”.

من جهته، أشار الشيخ عبد الرزاق إلى “ضرورة الوعي لخطورة المؤامرة الصهيونية الأميركية التي تستهدف لبنان”، مؤكداً أن “الوحدة الوطنية تتطلب التعالي عن الخلافات والوقوف صفاً واحداً بوجه الاحتلال الذي يعتدي على القرى والبيوت والآمنين”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “القادة السياسيين والأحزاب إلى الإسهام في تشكيل جبهة مقاومة حقيقية تواجه العدوان وتحرر الأرض”، مطالبا “السلطة بالتخلي عن الخيارات والسياسات التي لا تجلب للبنان سوى الانقسام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام