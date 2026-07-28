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    عربي وإقليمي

    الاحتلال يهدم منزلين في الخليل وغرفة زراعية وأسوارًا بسلفيت

      هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

      ونفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم طالت منزل المواطن رياض ياسر عمرو، ومنزل المواطن أيمن ياسر عمرو، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 120 مترا مربعا.

      وشرعت آليات الاحتلال بعملية الهدم، دون أن تسمح للمواطنين بإخراج ممتلكاتهم من المنزلين المستهدفين.

      وتتعرض قرية دير رازح والقرى والتجمعات الواقعة في المنطقة الغربية من بلدة دورا، لعمليات هدم وإخطارات بوقف البناء بوتيرة متزايدة، بهدف التوسع الاستيطاني.

      وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال
      غرفة زراعية وأسوارا، واستولت على بيت متنقل “كرفان” في قرية المالحة شرق بيت لحم.

      وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات وآليات عسكرية، وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن موسى أبو رميس وعددا من الجدران والأسوار.

      كما استولت قوات الاحتلال على بيت متنقل “كرفان”، قبل أن تنسحب من المكان.

      وتشهد القرية تهديدا متواصلا بهدم عدد من المنازل ووقف أعمال البناء فيها، في ظل إجراءات الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين.

      وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق اليوم، منزلًا في قرية شقبا غرب رام الله.

      ووفق مصادر فلسطينية، ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال منذ صباح أمس الاثنين، إلى أكثر من 13 منزلا وثلاث منشآت بالضفة والقدس.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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