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    السفير الإيراني لدى موسكو: وزارتا الدفاع الروسية والإيرانية تتواصلان بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية

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