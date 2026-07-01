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    استطلاع رويترز- إبسوس: 1 من كل 3 أميركيين يؤيدون الحرب على إيران وهي أدنى نسبة مسجلة منذ بدء الحرب

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