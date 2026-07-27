الفياض يلتقي رئيس الجمهورية ويبحثان الأوضاع العامة والأمنية في البلاد

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي.

وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المستجدات الأمنية، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأمنية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وإنفاذ القانون، بما يحقق المصالح العليا للبلاد.

كما استعرض السيد الفياض الدور الذي تضطلع به هيئة الحشد الشعبي في دعم المنظومة الأمنية، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار.

المصدر: موقع الحشد الشعبي