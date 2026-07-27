رئيس الجمهورية يدعو الأمم المتحدة إلى وقف المخطط التدميري الإسرائيلي

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان “فولكر تورك” خلال استقباله له في قصر بعبدا ان مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق ان انتهجته في غزة.

ولفت عون المسؤول الاممي الى ان إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الروحية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها.

ومن زوار قصر بعبدا بطريرك انطاكيا للسريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة إبراهيم كنعان، والتقى عون النائب حيدر ناصر ووفدا من عشائر بعلبك – الهرمل.

المصدر: موقع المنار