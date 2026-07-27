مفوض حقوق الإنسان: انتهاكات “إسرائيل” في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان خلفت دمارًا واسعًا وخسائر بشرية جسيمة”، مشيرًا إلى أن “مكتبه وثّق انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وربما تشكل في ظروف معينة جرائم بموجب القانون الدولي”.

وأوضح تورك في ختام زيارته إلى لبنان الاثنين أن “الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المتواصل واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنى التحتية”، لافتًا إلى أن “الجيش الإسرائيلي يواصل قتل وإصابة المدنيين في لبنان رغم الإعلان عن وقف الأعمال العدائية”.

وأشار تروك إلى أن “فرق الأمم المتحدة وثقت تدمير قرى بأكملها جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، نتيجة الضربات الإسرائيلية وعمليات الهدم المستمرة التي طالت المنازل والمدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء ودور العبادة والأراضي الزراعية”.

وأعرب تورك عن قلقه من “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية في الجنوب، معتبرًا أن النزوح الواسع وحرمان السكان من العودة إلى مناطقهم قد يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية”، كاشفًا عن “مباشرة بعثة أممية مستقلة جمع الأدلة والمعلومات بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من آذار”.

وشدد تورك على “ضرورة ضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا”، مؤكدًا أن “حماية المدنيين واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه يجب أن تكون في صلب أي ترتيبات مستقبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام