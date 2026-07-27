إيكونوميست: ترامب عالق في مضيق هرمز بدون خيارات جيدة

اعتبرت صحيفة إيكونوميست في مقال لها ان “الولايات المتحدة لا تملك خيارات سهلة إذا قررت شن هجوم كبير على إيران. فحتى استهداف المنشآت النووية قد يؤخر البرنامج الإيراني لكنه قد لا يمنعه نهائيًا، وقد يؤدي بدلًا من ذلك إلى حرب طويلة ومكلفة”.

ويشير المقال إلى أن واشنطن تواجه معضلة بين التصعيد العسكري الذي قد يوسع الصراع، وبين البحث عن حل دبلوماسي. الخلاصة: الضربات العسكرية قد تحقق نتائج مؤقتة، لكنها لا تضمن إنهاء التهديد النووي وقد تجر المنطقة إلى مواجهة مستمرة.

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المصدر: صحافة أجنبية