دولي

أكبر تظاهرة في تاريخ أستراليا تنطلق من سيدني رفضًا للإبادة في غزة

شهدت مدينة سيدني الأسترالية تظاهرة حاشدة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ أستراليا، شارك فيها أكثر من 300 ألف شخص من مختلف أطياف ومكونات المجتمع الأسترالي، احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، ورفضًا لحرب التجويع والحصار المفروض على القطاع.

وشارك في التظاهرة عدد من الوزراء والنواب الأستراليين، إلى جانب رجال دين، وإعلاميين، وناشطين، وأكاديميين، في مشهد عبّر عن وحدة الموقف الشعبي ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار الجائر عن غزة ووقف دعم الحكومة الأسترالية للكيان الصهيوني، مؤكدين أن الشعوب يجب أن تتحرك وترفع الصوت عاليًا في وجه التواطؤ مع الاحتلال.

كما شدد المشاركون على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية، داعين إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار