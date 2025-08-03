تقارير مصورة

تحليق مكثف للطائرات المعادية جنوبًا… واستهداف في كفركلا بقذائف هاون

أفاد مراسلو المنار في الجنوب بأن عددًا كبيرًا من بلدات ومدن الجنوب اللبناني شهد تحليقًا متزامنًا لطائرات استطلاع معادية على ارتفاعات منخفضة جدًا، في حين سُجّل تحليق للطائرات الحربية في أجواء عدد من المناطق الجنوبية أيضًا.

وفي وقت متأخر من ليل أمس، أقدمت طائرة مسيّرة معادية من نوع كوادكوبتر على إطلاق قذائف هاون باتجاه أهداف مدنية في بلدة كفركلا الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفةً بوبكات، وحفارة، وغرفة.

وللمزيد من التفاصيل، ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا سامر الحاج علي.

المصدر: موقع المنار