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    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

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