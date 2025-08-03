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الجلسة الختامية لمؤتمر “نداء الأقصى الدولي” في كربلاء: تأكيد على نصرة غزة ومقاطعة الاحتلال

اختتمت في مدينة كربلاء العراقية، اليوم، أعمال مؤتمر نداء الأقصى الدولي بنسخته الرابعة، بعقد الجلسة الختامية التي شهدت سلسلة مداخلات لشخصيات دينية وسياسية ومدنية من مختلف الدول، أكدت بمجملها على وجوب دعم القضية الفلسطينية، وخصوصًا غزة التي تواجه إبادة ممنهجة وعدوانًا متواصلاً.

وشدد المتحدثون على أن الوقوف إلى جانب غزة واجب ديني وأخلاقي لا خيارًا سياسيًا، داعين إلى تفعيل أدوات الضغط الشعبية والدولية لكسر الحصار ووقف جرائم الاحتلال.

وفي بيانهم الختامي، حمّل المشاركون المجتمع الدولي والحكومات المتحالفة مع الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن الجرائم المرتكبة في غزة، ودعوا إلى مقاطعة شاملة للاحتلال باعتبارها واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا ودينيًا.

كما دعوا علماء الدين إلى تأصيل فقه المقاومة واعتبار تحرير الأرض والمقدسات واجبًا شرعيًا لا لبس فيه، مشيدين في الوقت نفسه بمواقف الدول والأحرار الذين ساندوا فلسطين، وبوجه خاص المرجعيات الدينية في العراق، وعلى رأسها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، على مواقفها الواضحة والداعمة للقضية.

المصدر: موقع المنار