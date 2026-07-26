الأحد   
   26 07 2026   
   11 صفر 1448   
   بيروت 12:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقارير أميركية: ترامب يجمّد خطط توسيع العمليات العسكرية ضد إيران

    كشفت تقارير أميركية أن الرئيس دونالد ترامب قرر تجميد خطط توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الراهن، بعد تحذيرات من مسؤولين عسكريين بشأن تداعيات أي تصعيد واسع على القدرات الدفاعية الأميركية في المنطقة.

    وبحسب التقارير، حذّر مسؤولون في البنتاغون من أن أي هجوم واسع على إيران قد يدفع إلى ردود مكثفة تستهدف القواعد الأميركية وحلفاء واشنطن في الخليج، ما قد يفرض ضغوطاً على مخزون صواريخ “باتريوت” ومنظومات الدفاع الأميركية.

    وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترامب تواصل دراسة خياراتها، مع إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، فيما أكدت أن العمليات العسكرية ضد إيران معلّقة في المرحلة الحالية.

    ومن طهران معنا مراسلنا وسام أسد




    مواضيع ذات صلة

    النائب الحشيمي منتقدا تشبيه جعجع النواب السنة بـ “السعادين”: المطلوب تقديم اعتذار علني وصريح

    النائب الحشيمي منتقدا تشبيه جعجع النواب السنة بـ “السعادين”: المطلوب تقديم اعتذار علني وصريح

    سلام يزور بغداد على رأس وفد وزاري

    سلام يزور بغداد على رأس وفد وزاري

    مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان

    مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان