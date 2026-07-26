تقارير أميركية: ترامب يجمّد خطط توسيع العمليات العسكرية ضد إيران

كشفت تقارير أميركية أن الرئيس دونالد ترامب قرر تجميد خطط توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الراهن، بعد تحذيرات من مسؤولين عسكريين بشأن تداعيات أي تصعيد واسع على القدرات الدفاعية الأميركية في المنطقة.

وبحسب التقارير، حذّر مسؤولون في البنتاغون من أن أي هجوم واسع على إيران قد يدفع إلى ردود مكثفة تستهدف القواعد الأميركية وحلفاء واشنطن في الخليج، ما قد يفرض ضغوطاً على مخزون صواريخ “باتريوت” ومنظومات الدفاع الأميركية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترامب تواصل دراسة خياراتها، مع إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، فيما أكدت أن العمليات العسكرية ضد إيران معلّقة في المرحلة الحالية.

ومن طهران معنا مراسلنا وسام أسد







