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    القيادي في حماس محمود مرداوي: إقدام المستوطنين على إحراق مسجدين في محافظتي نابلس وطولكرم هو جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية لا يمكن السكوت عنه

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