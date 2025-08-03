فلسطين المحتلة

667 يومًا من الحرب على غزة.. التجويع يحصد مزيدًا من الأرواح والاحتلال يواصل جرائمه

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب أزمة التجويع، كما استشهد 35 شخصًا بنيران الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات.

وعقب بث كتائب القسام مقطعًا مصورًا لأسير إسرائيلي يقول فيه إنه لا يجد ما يأكله، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عن ذويهم، وقالت إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق غير واقعية.

هذا وأصيب عدد من المواطنيين، صباح اليوم الأحد، بينهم أطفال، جراء إلقاء قنابل من مسيّرة إسرائيلية بجوار محطة تمراز في شارع النفق بغزة.وقال الهلال الأحمر في بيان، إنّ “موظفًا في الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، عقب استهداف قوات الاحتلال مقر الجمعية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في الطابق الأول في المبنى”.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد عمر منصور إسليم أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الجمعية غربي مدينة خانيونس.

كما أفادت باستشهاد عيد بشير محمود المصري وإبراهيم فرج محمود المصري في قصف على مدرسة فيصل في منطقة الحي الياباني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وذكر مصدر بمستشفى ناصر أن شهيدين وعدد من المصابين بينهم أطفال وصلوا للمستشفى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فيصل بحي الياباني غرب مدينة خانيونس.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفي محيط حي الأمل شمال غربي مدينة خانيونس.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة .

المصدر: يونيوز