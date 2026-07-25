أمسية قرآنية في الهرمل إحياءً لذكرى أربعين الشهيد المجاهد نضال علي جعفر

إحياءً لذكرى أربعين الشهيد السعيد المجاهد نضال علي جعفر، نظّمت عائلة الشهيد، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد، أمسية قرآنية أُهدي ثوابها إلى روحه الطاهرة، وإلى أرواح إخوته الشهداء وجميع شهداء الوطن، وذلك في منزل الشهيد ببلدة الميدان في قضاء الهرمل.

وشهدت الأمسية مشاركة القرّاء الدوليين اللبنانيين الشيخ محمد نبيل أمهز، وحمزة منعم، ومحمد عز الدين، بحضور عدد من العلماء، وعوائل الشهداء، وفعاليات اجتماعية وثقافية، إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمناطق المجاورة، الذين شاركوا في إحياء هذه المناسبة وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على التمسك بالقيم القرآنية التي حملوا رسالتها.

المصدر: موقع المنار