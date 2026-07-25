السبت   
   25 07 2026   
   10 صفر 1448   
   بيروت 15:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    أمسية قرآنية في الهرمل إحياءً لذكرى أربعين الشهيد المجاهد نضال علي جعفر

    إحياءً لذكرى أربعين الشهيد السعيد المجاهد نضال علي جعفر، نظّمت عائلة الشهيد، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد، أمسية قرآنية أُهدي ثوابها إلى روحه الطاهرة، وإلى أرواح إخوته الشهداء وجميع شهداء الوطن، وذلك في منزل الشهيد ببلدة الميدان في قضاء الهرمل.

    وشهدت الأمسية مشاركة القرّاء الدوليين اللبنانيين الشيخ محمد نبيل أمهز، وحمزة منعم، ومحمد عز الدين، بحضور عدد من العلماء، وعوائل الشهداء، وفعاليات اجتماعية وثقافية، إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمناطق المجاورة، الذين شاركوا في إحياء هذه المناسبة وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على التمسك بالقيم القرآنية التي حملوا رسالتها.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تصعيد لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية بحماية قوات الاحتلال

    تصعيد لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية بحماية قوات الاحتلال

    من بعلبك.. وزير الصحة يدعو إلى زيادة موازنة الوزارة في 2027 لتعزيز الاستشفاء وتأمين الدواء

    من بعلبك.. وزير الصحة يدعو إلى زيادة موازنة الوزارة في 2027 لتعزيز الاستشفاء وتأمين الدواء

    افتتاح “معارض القرية 2026 – صُنع في راشيا” بمشاركة أكثر من 200 عارض

    افتتاح “معارض القرية 2026 – صُنع في راشيا” بمشاركة أكثر من 200 عارض