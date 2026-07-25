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    عربي وإقليمي

    غوتيريش يدعو من دمشق إلى حشد الدعم الدولي لسوريا

      أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري.

      وقال غوتيريش، في منشورٍ على منصة «أكس»، عقب وصوله إلى دمشق اليوم السبت: «وصلت للتو إلى دمشق في زيارة تضامنية»، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المفصلية.

      وأضاف: «أناشد المجتمع الدولي ألا يدخر أي جهد لدعم الشعب السوري».

      وكان غوتيريش والوفد المرافق له قد وصلا إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، حيث كان في استقبالهما وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وذلك في إطار زيارة تاريخية إلى سوريا، تُعدّ الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009.

      وفي مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

      كما سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الزيارة، مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري، والمنظمات النسائية، ومختلف فئات المجتمع، بحسب دوجاريك.

      وأوضح دوجاريك أنّ الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين في المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

      ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً تفقّد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» (UNDOF)، المنتشرة في المنطقة العازلة قرب الجولان المحتل.

      المصدر: وكالات

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