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   10 صفر 1448   
   بيروت 12:07
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    عربي وإقليمي

    آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة

    مدير مكتب المنار في القطاع

    المصدر: موقع المنار

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