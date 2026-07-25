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    عربي وإقليمي

    عدوان سعودي على مواقع خدمية في الحديدة.. وصنعاء تؤكد: المرحلة القادمة عنوانها التصعيد

      شنّ الطيران السعودي سلسلة غارات عدوانية استهدفت محافظة الحديدة، طالت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في المدينة، بالإضافة إلى استهداف جزيرة كمران، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في مبنى الاتصالات.

      في غضون ذلك، أفادت قناة “المسيرة”، نقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من التشكيلات الحربية السعودية وأجبرتها على مغادرة الأجواء.

      من جهتها، حملت وزارة الخارجية اليمنية النظام السعودي التبعات الكاملة لأي تطورات قد تحصل جراء هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه “بدلًا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير”.

      وأكدت الخارجية اليمنية أنه باستهداف محافظة الحديدة، أصبحت معادلة “التصعيد بالتصعيد” هي عنوان المرحلة القادمة.

      هذا ونشر الاعلام الحربي اليمني فيديو مصور متوجها فيه للنظام السعودي تحت عنوان “التصعيد بالتصعيد”.

      المصدر: موقع المنار + موقع العهد + الاعلام الحربي

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