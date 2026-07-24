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   9 صفر 1448   
   بيروت 19:06
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    تقارير مصورة

    بالفيديو | مشاهد من الموقع الذي أصيب فيه ضابط بجيش الاحتلال الاسرائيلي وحارس مستوطنة، وأصيب فلسطينيون بجراح خطيرة قرب قرية تل جنوب غرب نابلس

    المصدر: موقع المنار

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