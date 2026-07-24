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    لبنان

    وزير الاقتصاد تناول في زيارته لقصر بعبدا عدة ملفات

      قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط“زرتُ اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحثتُ معه نتائج زيارته إلى واشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما وضعتُ فخامته في أجواء نتائج زيارتي إلى سوريا، استكمالاً للمسار الذي بدأ مع زيارة دولة رئيس الحكومة، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة الملفات التقنية، وأوضاع المعابر الحدودية.” اضاف “كذلك أطلعتُ فخامته على تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وأبرز نتائج عمل وزارة الاقتصاد، حيث نفّذت فرقنا آلاف الجولات الرقابية، وسطّرت مئات محاضر الضبط، وأحالت مخالفات كبرى إلى القضاء”.

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