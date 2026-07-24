حزب الله دان المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس: لن تكسر عزيمة الشعب الفلسطيني

دان حزب الله المجزرة الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الذين انتفضوا وخرجوا بكل بسالة وشجاعة للتصدي لقطعان المستوطنين المغتصبين دفاعًا عن أرضهم وممتلكاتهم.

وقال حزب الله في بيان له الجمعة إن “هذا العدوان المباشر على المدنيين العزّل وما رافقه من إعدامات ميدانية من مسافة صفر، يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية المتجذرة لهذا الكيان الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وكل شعوب منطقتنا”، واضاف ان “استمرار العدو في سياسات الاستيطان، ومحاولته شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين وقضمها وهدم بيوتهم، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكل المواثيق والقرارات الدولية”، وتابع ان “استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وضع حدّ لهذه الجرائم المتواصلة، يشجع العدو على توسيع دائرة إرهابه وتصعيد عدوانه ومواصلة سفك دماء الشعب الفلسطيني”.

واضاف البيان “إن حزب الله إذ يتوجه بالتحية إلى أهالي قرية تل الصامدين والثائرين، يشيد بهذا التصدي البطولي، وبالشاب الفدائي المقدام الذي تمكن بشجاعة نادرة من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المعتدين وقتل أحدهم وأصاب آخرين بجروح”، وتابع ان “حزب الله يؤكد أن الاحتلال ومستوطنيه المجرمين لن يستطيعوا كسر عزيمة الشعب الفلسطيني، وأن إرهاب العدو لن يزيد هذا الشعب إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته”.

المصدر: موقع المنار