الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 17:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري: في الموجة 27 من عملية نصر 2 تم تنفيذ هجوم مدمر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن والحاق أضرار جسيمة بعدة مقاتلات وتدمير مقر إقامة الجنود الأمريكيين مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم

      مواضيع ذات صلة

      الصحة اللبنانية: 4330 شهيدا و12236 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي

      الصحة اللبنانية: 4330 شهيدا و12236 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي

      حزب الله: المناضل كوزو أوكاموتو أكد بنضاله أن القضية الفلسطينية ستبقى البوصلة وقضية الأحرار في العالم

      حزب الله: المناضل كوزو أوكاموتو أكد بنضاله أن القضية الفلسطينية ستبقى البوصلة وقضية الأحرار في العالم

      حزب الله نعى المناضل الأممي كوزو أوكاموتو: نموذج الثوري المؤمن بالقيم الإنسانية والحرية والعدالة

      حزب الله نعى المناضل الأممي كوزو أوكاموتو: نموذج الثوري المؤمن بالقيم الإنسانية والحرية والعدالة