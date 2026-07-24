الحرس الثوري: في الموجة 27 من عملية نصر 2 تم تنفيذ هجوم مدمر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن والحاق أضرار جسيمة بعدة مقاتلات وتدمير مقر إقامة الجنود الأمريكيين مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم