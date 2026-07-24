حرس الثورة الإسلامية يعلن تنفيذ هجمات جديدة على أهداف أمريكية ويحذر من ردود إضافية في حال استمرار التصعيد

حرس الثورة الإسلامية:

يا أبناء إيران الإسلامية العظماء والمضحون؛ إن صمودكم الاستثنائي يجعل الحقيقة كل يوم أكثر إشراقًا في العالم، ويزيد الظلم والاستكبار عزلة. كما يجعل المقاتلين أكثر أملًا بالنصر النهائي، ويبعث اليأس في نفوس أعداء البشرية.

واصل أبناؤكم الغيارى في القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ضمن عملياتهم العقابية، ففي الموجة السابعة والعشرين من عملية نصر 2، وبالنداء المبارك «يا أبا صالح المهدي أدركني»، شنّوا هجومًا ساحقًا آخر على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، وألحقوا أضرارًا جسيمة بعدة طائرات حربية، كما دمّروا مقر إقامة للعسكريين الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

إن النظام الأمريكي قاتل الأطفال يكذب بوضوح على شعبه وعلى الآخرين بشأن عدد القتلى، وندعو المراكز البحثية ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيق ميداني في هذا الشأن.

وفي عملية مباغتة أخرى، دمّر مجاهدو الإسلام منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس تابعًا للنظام الأمريكي قاتل الأطفال في أربيل، واستهدفوا مقر إقامة الإرهابيين الأمريكيين.

إذا واصل النظام الأمريكي المتغطرس وغير الشرعي أعماله العدوانية، فسيواجه ردودًا مختلفة.

المصدر: موقع المنار