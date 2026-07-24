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    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني يعلن استهداف مستودعات لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية في العديري بالكويت

      توجه بيان لحرس الثورة الإسلامية في ايران اليوم الجمعة إلى “الأمة الإيرانية الإسلامية الشجاعة والوفية”، قائلاً إن “عظمتكم قد ألقت الرعب والخوف على قواعد الأعداء، وإن إخلاصكم قد ضاعف شوق الجهاد لدى المقاتلين، وإن أبناءكم في الحرس والبسيج يواصلون إنزال سيف ذي الفقار القاطع على الأعداء، فيحطمونهم تباعًا. في الموجة السابعة والعشرين من عملية “نصر 2، وبالرمز المبارك “يا أبا صالح المهدي أدركني”.

      وفي السياق، أعلن بيان الحرس عن استهداف “ثلاثة مستودعات لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية الواقعة في العديري بالكويت، فأضرموا فيها النار ودمروا هذه المستودعات”.

      كما أعلن ايضاً عن استهداف “برج مراقبة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين، وإلحاق أضرار كبيرة به”، مؤكداً أن “العمليات العقابية مستمرة”.

      المصدر: موقع المنار

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