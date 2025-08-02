عربي وإقليمي

حماس: لمواجهة الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية وردع الاحتلال ومستوطنيه

قالت حركة حماس في بيان لها مساء السبت إن “جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تتزايد بشكل كبير وتستدعي نفيراً واسعاً وغضباً شعبياً للتصدي لبطشهم واعتداءاتهم المتصاعدة والتي كان آخرها مساء السبت، قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وقتل شاب وإصابة 5 آخرين”.

ولفتت حماس الى “ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة وإشعال الغضب في كافة مناطق الضفة الغربية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذه الجرائم البشعة”.

من جهة ثانية، دعت حماس “أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس للمشاركة الحاشدة في الحراكات الميدانية والوقفات الإسنادية لأهالي قطاع غزة”، وتابعت “كما ندعوهم للوقوف صفا واحدا لحماية المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام