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    إصابة ضابط بجيش الاحتلال وحارس للمستوطنين في عملية إطلاق النار قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية

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