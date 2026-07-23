الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 00:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفاً منطقة وادي الخنازير في محيط بلدة عدشيت-القصير جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مشاهد من استهداف العدو المباشر لاحدى سيارات إسعاف الهيئة الصحية في بلدة النبطية الفوقا…

      مشاهد من استهداف العدو المباشر لاحدى سيارات إسعاف الهيئة الصحية في بلدة النبطية الفوقا…

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيراً في بلدة مركبا

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيراً في بلدة مركبا

      مراسل المنار: دبابة ميركافا تستهدف بلدة حداثا

      مراسل المنار: دبابة ميركافا تستهدف بلدة حداثا