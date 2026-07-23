وكالة تسنيم: أحد المنافذ الحدودية الكويتية تعرّض لهجوم من قبل قوات المقاومة في المنطقة ردًا على العدوان الأمريكي انطلاقًا من الأراضي الكويتية على منفذ سلامجة الحدودي في إيران