الخميس   
   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 21:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تنصب حاجزا على بوابة بلدة حزما شمال القدس المحتلة وتقوم بتفتيش المركبات وتتسبب بأزمة مرورية

      مواضيع ذات صلة

      وكالة فارس: صورة التقطها قمر صناعي لخوادم أمازون في البحرين وهي تُدمَّر برأس حربي خارق للدروع

      وكالة فارس: صورة التقطها قمر صناعي لخوادم أمازون في البحرين وهي تُدمَّر برأس حربي خارق للدروع

      مجلس الوزراء اللبناني وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية

      مجلس الوزراء اللبناني وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء واقر مشروع الإنترنت وتوسعة مرفأ بيروت وعين مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية

      النائب خواجه: وزيرا الطاقة والاقتصاد يتبعان للأسف أسلوب التراخي وعدم المحاسبة

      النائب خواجه: وزيرا الطاقة والاقتصاد يتبعان للأسف أسلوب التراخي وعدم المحاسبة