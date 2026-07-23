بريطانيا: موجة الحر تبدّد 24 مليون ساعة عمل وتكلّف 1.54 مليار دولار



تسببت موجة الحر التي ضربت بريطانيا خلال حزيران/يونيو الماضي في ضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بلغت 1.15 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 1.54 مليار دولار، وفق تقرير أصدرته كلية لندن للاقتصاد، اليوم الخميس.



وشهدت دول أوروبية عدة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا، موجة حر استثنائية امتدت من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى أوكرانيا، مروراً بمنطقة البلقان وألمانيا.



عمال البناء والزراعة الأكثر تضرراً



وأوضح التقرير أنّ العاملين في المهن التي تتطلب جهداً بدنياً وتعرضاً أكبر للحرارة، مثل البناء والزراعة، خفّضوا ساعات عملهم أكثر من العاملين في وظائف أقل تعرضاً للحرارة، مثل الوظائف الأكاديمية.



وبلغ متوسط الانخفاض المصرّح به في ساعات العمل 0.47 ساعة خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 حزيران/يونيو.



وأعدّ التقرير معهد غرانثام التابع لكلية لندن للاقتصاد بالتعاون مع المركز الأورومتوسطي لتغير المناخ، وشمل 1950 شخصاً بالغاً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.



ولم يعمل 3.6% من المشاركين في التقرير طوال ذلك الأسبوع بسبب موجة الحر، وهي نسبة تعادل نحو 1.25 مليون عامل على مستوى البلاد.



%87 من العاملين يعانون آثاراً صحية



ودرس الباحثون تأثير موجة الحر في ساعات العمل والنوم، إلى جانب التغيرات التي طرأت على تنقلات العاملين بين منازلهم وأماكن عملهم، وعلى بيئة العمل نفسها.



وأفاد 87% من العاملين بتعرضهم لتأثير صحي واحد على الأقل، شمل اضطرابات النوم وزيادة الشعور بالتعب أثناء العمل، وصولاً في بعض الحالات إلى الدوار والإغماء وتسارع معدل ضربات القلب.



وأكدت مديرة معهد غرانثام للأبحاث، إليزابيث روبنسون، أنّ بريطانيا «لا تزال غير متأقلمة بصورة كافية مع التغير المناخي»، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تجعل أماكن العمل أكثر أماناً.

المصدر: الميادين