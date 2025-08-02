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   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
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    وفاء لدماء الآباء.. أبناء الشهداء يتفوقون في الشهادات الرسمية

    إعداد: حسين محمد

    ابناء السعداء يتفوقون في الشهادات الرسمية وفاء لدماء ابائهم.

    المصدر: قناة المنار